ФСБ намерена получать информацию о геолокации и платежах пассажиров такси во внесудебном порядке. Силовое ведомство уже разработало соответствующий проект постановления российского правительства, пишет "Коммерсант".
«Служба заказа легкового такси, являющаяся организатором распространения информации в сети "Интернет", обязана предоставлять подразделениям ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», - говорится в документе. Проект разработан для реализации закона о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года.
По мнению ряда экспертов, этот скорее всего отразиться на доверии людей к такси-сервисам и привести к уменьшению их использования в целом, что может негативно сказаться на развитии отрасли. Необходимо учитывать, что сбор и хранение личных данных должны осуществляться только в соответствии с законодательством и с учетом мер защиты конфиденциальности и безопасности.
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