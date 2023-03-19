Средняя выручка российских таксистов выросла за год на треть достигнув 5,6 тысячи рублей. При это чистый доход водителей составляет порядка 35-40% этой суммы, говорится в исследовании "ГТК Холдинга", передает РИА "Новости".

По данным агентства, в среднем смена длится около 8 часов. Средняя выручка водителя составляет порядка 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году - 5 тысяч рублей, в 2020 - 3,1 тысячи рублей, в 2019 - 2,5 тысячи рублей.