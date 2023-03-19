Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 76,6044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 81,4635
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:45

В этом году российские таксисты стали зарабатывать примерно на 30% больше чем годом ранее

Средняя выручка российских таксистов выросла за год на треть достигнув 5,6 тысячи рублей. При это чистый доход водителей составляет порядка 35-40% этой суммы, говорится в исследовании "ГТК Холдинга", передает РИА "Новости".

По данным агентства, в среднем смена длится около 8 часов. Средняя выручка водителя составляет порядка 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году - 5 тысяч рублей, в 2020 - 3,1 тысячи рублей, в 2019 - 2,5 тысячи рублей.

Мир

Истребители НАТО подняли навстречу группе российских самолетов в небе над Калининградской областью

Eurofighter Typhoon сопроводили "Ту-134 ВС РФ, следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27.

Читать полностью

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву встревожил западные элиты

Одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет заверения в долгосрочном партнерстве, которое по своей сути направлено против несправедливого вмешательства Запада.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости