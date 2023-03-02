Минтранс России подготовил законопроект, согласно которому водители такси не смогут получать от агрегаторов новые заказы, если работают больше 12 часов. Эта мера направлена на повышение безопасности перевозок.

"После того как водитель отработает 12 часов, он не сможет получить новый заказ от агрегатора. В Минтрансе считают, что это позволит свести к минимуму риски происшествий и причинения вреда здоровью граждан", — пишет "Ведомости".

При этом авторы статьи уточняют, что не позднее чем через пять часов с начала смены водителю такси необходимо сделать перерыв. Иначе он временно перестанет получать заказы. Количество и продолжительность перерывов определяет сам работник. Однако суммарное время приостановки передачи заказа не должно превышать пяти часов.