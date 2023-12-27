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SHOT: при многомиллионном уклонении он налогов Ивлеева применила
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  • Опубликована сегодня в 20:17

SHOT: при многомиллионном уклонении он налогов Ивлеева применила "схему ЛерЧек"

Телеведущей и предпринимательнице Анастасии Ивлеевой предъявляют подозрения в использовании схемы уклонения от уплаты налогов, известной как "схема ЛерЧек". По данным источника, Ивлеева структурировала свой бизнес, создав ООО "Ивлеева продакшн" в 2020 году, с целью сохранить упрощенную систему налогообложения (УСН) на обеих компаниях, несмотря на ее неприменимость. Эта тактика привела к потере более 140 миллионов рублей, которые, предположительно, должны были быть уплачены в виде налогов.

Такие действия могут стать основанием для уголовного преследования по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" с возможным наказанием до пяти лет лишения свободы.

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