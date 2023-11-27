Депутат Госдумы Федоров предлагает увеличить налоговый вычет на детей участников СВО

Депутат Госдумы Евгений Федоров высказал предложение об увеличении налоговых вычетов на детей для российских работников, чьи супруги участвуют в СВО.

Он отметил, что в настоящее время участники СВО и их семья освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на безвозмездно получаемые выплаты и материальную помощь.

Федоров предложил поддержать участников спецоперации, у которых есть супруги с несовершеннолетними детьми, путем увеличения суммы налоговых вычетов, сообщает Общественная Служба Новостей.