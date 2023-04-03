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Пригожин: Командиры
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  • Опубликована сегодня в 8:18

Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском

Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль. Также глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин почтил память погибшего в результате взрыва военкора Владлена Татарского. Соответствующая видеозапись появилась в сети

Российский предприниматель обратился к россиянам и сообщил, что Бахмут был взят бойцами ЧВК "Вагнер", но отметил, что на западе города все еще остаются войска противника. Пригожин подчеркнул, что "юридически он наш".

Кроме того, он сообщил, что командиры подразделений, участвовавших во взятии города, пронесли по центральным улицам и водрузили над городом флаги Российской Федерации. На флагах присутствует надпись "Владлену Татарскому вечная память".

Известный российский военный корреспондент погиб в результате взрыва в одном из питерских заведений общественного питания. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления и устанавливают обстоятельства происшествия.

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