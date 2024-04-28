Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, выявило, что накопление антител IgG в жировой ткани может быть одной из причин старения. Исследователи обнаружили, что с возрастом уровень этих антител в жировой ткани увеличивается, начиная с молодого возраста, что ведет к воспалению, фиброзу тканей и снижению чувствительности клеток к инсулину, что связано с риском развития диабета 2-го типа и ожирения.
Однако ограничение калорийности в рационе может замедлить этот процесс, способствуя сохранению здоровья жировой ткани на более длительный срок, сообщает Газета.Ру.
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