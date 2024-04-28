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Ученые обнаружили, что ограничение калорий в рационе может помешать ускорению старения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:42

Ученые обнаружили, что ограничение калорий в рационе может помешать ускорению старения

Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, выявило, что накопление антител IgG в жировой ткани может быть одной из причин старения. Исследователи обнаружили, что с возрастом уровень этих антител в жировой ткани увеличивается, начиная с молодого возраста, что ведет к воспалению, фиброзу тканей и снижению чувствительности клеток к инсулину, что связано с риском развития диабета 2-го типа и ожирения.

Однако ограничение калорийности в рационе может замедлить этот процесс, способствуя сохранению здоровья жировой ткани на более длительный срок, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Picara Espacio de Comunicación Feminista (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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