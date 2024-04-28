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Исследователи IMDEA разработали инновационное термостойкое нанопокрытие
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:22

Исследователи IMDEA разработали инновационное термостойкое нанопокрытие

Сотрудники Института материалов IMDEA разработали термостойкое нанопокрытие для аккумуляторов, используемых в электротранспорте и авиации, способное выдерживать температуры до 1400 °C. Это покрытие, толщиной в 350 микрон, образует защитный слой, который сохраняет внешнюю целостность батарей в течение 15 минут при экстремальных температурах, в то время как классические алюминиевые подложки выдерживают только 135 секунд.

Нововведение не изменяет общие размеры аккумуляторов и подходит для промышленного производства, но требует дальнейшего совершенствования технологии нанесения покрытия, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Mister rf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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