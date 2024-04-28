Сотрудники Института материалов IMDEA разработали термостойкое нанопокрытие для аккумуляторов, используемых в электротранспорте и авиации, способное выдерживать температуры до 1400 °C. Это покрытие, толщиной в 350 микрон, образует защитный слой, который сохраняет внешнюю целостность батарей в течение 15 минут при экстремальных температурах, в то время как классические алюминиевые подложки выдерживают только 135 секунд.
Нововведение не изменяет общие размеры аккумуляторов и подходит для промышленного производства, но требует дальнейшего совершенствования технологии нанесения покрытия, сообщает 4pda.
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