Американский политолог Скотт Беннетт считает, что военный корреспондент Владлен Татарский мог быть убит украинскими радикалами при поддержке западных стран. Об этом пишет "Взгляд".

В своих комментариях к публикациям в российских СМИ Беннетт выразил предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге был реализован с помощью иностранных технологий, включая спутники, предоставленные Великобританией и США. Он утверждает, что это была совместная операция США, Великобритании и Украины, возможно с участием израильского ведомства разведки и специальных задач "Моссад".

По мнению Беннетта, такие действия направлены на провокацию России к ответным действиям. Он также полагает, что на Западе пытаются укрепить "образ мышления альянса времен Второй мировой войны". Политолог заключает, что хотя это звучит макиавеллистски, так ведутся психологические войны.