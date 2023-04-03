Американский политолог Скотт Беннетт считает, что военный корреспондент Владлен Татарский мог быть убит украинскими радикалами при поддержке западных стран. Об этом пишет "Взгляд".
В своих комментариях к публикациям в российских СМИ Беннетт выразил предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге был реализован с помощью иностранных технологий, включая спутники, предоставленные Великобританией и США. Он утверждает, что это была совместная операция США, Великобритании и Украины, возможно с участием израильского ведомства разведки и специальных задач "Моссад".
По мнению Беннетта, такие действия направлены на провокацию России к ответным действиям. Он также полагает, что на Западе пытаются укрепить "образ мышления альянса времен Второй мировой войны". Политолог заключает, что хотя это звучит макиавеллистски, так ведутся психологические войны.
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