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  • Опубликована сегодня в 9:40

В США предположили, что Татарского убили украинские радикалы при поддержке западных стран

Американский политолог Скотт Беннетт считает, что военный корреспондент Владлен Татарский мог быть убит украинскими радикалами при поддержке западных стран. Об этом пишет "Взгляд".

В своих комментариях к публикациям в российских СМИ Беннетт выразил предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге был реализован с помощью иностранных технологий, включая спутники, предоставленные Великобританией и США. Он утверждает, что это была совместная операция США, Великобритании и Украины, возможно с участием израильского ведомства разведки и специальных задач "Моссад".

По мнению Беннетта, такие действия направлены на провокацию России к ответным действиям. Он также полагает, что на Западе пытаются укрепить "образ мышления альянса времен Второй мировой войны". Политолог заключает, что хотя это звучит макиавеллистски, так ведутся психологические войны.

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