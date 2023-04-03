Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что семья погибшего при взрыве в кафе военкора Владлена Татарского получит социальную помощь в размере 1 млн рублей.

Что касается остальных пострадавших, то тяжело раненым выплатят по 500 тыс. рублей, остальным жертвам - по 250 тыс.

Напомним, что в культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский.