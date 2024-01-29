Тарасова возмутилась решением CAS после дисквалификации Валиевой

Заслуженная тренерша по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) наказал фигуристку Камилу Валиеву дисквалификацией на четыре года из-за предвзятости против России, как сообщает издание "Спорт-Экспресс".

"Эта девочка стала объектом ненависти к нашей стране. Это подло и нечестно. Я не пожелаю никому сталкиваться с такой несправедливостью с раннего возраста. Пусть они будут прокляты", — отметила Тарасова.

25 декабря 2021 года в образце спортсменки, взятом во время чемпионата России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О положительном результате пробы стало известно во время Олимпийских игр 2022 года после победы российской команды в командном соревновании.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию вручения медалей до завершения расследования дела Валиевой. CAS разрешил Валиевой участвовать в индивидуальном турнире при условии, что награждение не будет проведено в случае победы фигуристки. В результате, Валиева, хотя и лидировала после короткой программы, совершила ряд серьезных ошибок в произвольной программе и, в итоге, заняла четвертое место.