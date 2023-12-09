Издание MWM сообщило о беспокойстве США по поводу потерь военной техники ВСУ. Теперь правительство задумалось о целесообразности поставки Киеву военной помощи. Как сообщают авторы Military Watch Magazine, Вашингтон отказал Украине в разрешении выпуска американских танков M1 Abrams - большие потери могут негативно повлиять на репутации машин.

На данный момент США уже позаботились о том, чтобы танки были отозваны с территории, где проходят бои. Как считают эксперты, подмоченную репутацию потом будет сложно восстановить.

Также авторы статьи подчеркивают, что волнения и недовольства, вызванные поставками вооружения в Киев, в основном вызваны слишком большими потерями техники, поставляемой Западом.