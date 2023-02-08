Премьер Британии Риши Сунак заявил, что поставка британских танков Challenger 2 осуществится в марте 2023 года. Такая информация прозвучала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча проходила на военной базе в английском графстве Дорсет.
«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце»
На данный момент, укаринские военнослужащие осваивают управление боевой машиной.
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