Премьер Британии Риши Сунак заявил, что поставка британских танков Challenger 2 осуществится в марте 2023 года. Такая информация прозвучала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча проходила на военной базе в английском графстве Дорсет.

«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце»

На данный момент, укаринские военнослужащие осваивают управление боевой машиной.