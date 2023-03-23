Военно-промышленный комлпекс России "раскочегарился, работает активно": на текущий год запланировано выпустить 1,5 тыс. отечественных танков. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что предприятия теперь "идет от потребности специальной военной операции".

"Наши враги считали, что наша промышленность захлебнётся, то есть мы истратим всё - вот бесконечные их разговоры: "Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты" и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем"

По словам политика, отечественный ВПК выпускает "очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения".

"Большинство предприятий работает в три смены, работает, что называется, с колес - прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям"

Медведев также сказал, что считает танк Т-90М "Прорыв" лучшей боевой машиной в мире, которая намного превосходит западные Leopard, Challenger, и Abrams.