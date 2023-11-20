Немецкие танки Leopard 1A5, переданные ВСУ, оказались в уязвимом положении, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс. Свое мнение он обосновал на видеоролике, снятом вблизи линии фронта на Украине. По словам журналиста, на Украине не предприняли никаких мер по защите вооружения.
- Танк не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов. Нет кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов, - пишет обозреватель.
Само видео Экс назвал «зловещим», так как он уверен, что такие танки нуждаются в дополнительной защите из-за уязвимости брони. На данный момент на сайте правительства Берин опубликовал информацию о 10 поставленных на Украину танков именно этой маркировки.
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