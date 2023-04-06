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  • Опубликована сегодня в 8:51

General Dynamics Land Systems заключила контракт на производство танков M1A1 Abrams

General Dynamics Land Systems заключила контракт с Пентагоном на поставку танков M1A1 Abrams в Украину на сумму $27,1 млн. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

В сообщении не говорится, сколько танков будет поставлено, но отмечается, что производство будет осуществляться в городе Лиме, штат Огайо. Завершить производство новых танков планируется 29 сентября 2023 года.

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