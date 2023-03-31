Корейские танки К2 будут строить в Польше

Варшава и Сеул договорились о совместном производстве в Польше корейских танков K2.

Известно, что польская армия по уже подписанному контракту в ближайшие годы получит 180 таких южнокорейских танков. Однако правительство в Варшаве хочет довести их количество до тысячи.

Отмечается, что новый завод в Польше будет производить танки К2 не только для нужд Польше, но и на экспорт.

Танк K2 Black Panther был разработан компанией Hyundai Rotem для Вооруженных сил Республики Корея. Он был введен на вооружение в 2014 году и стал заменой устаревшего танка K1A1.

Танк имеет высокую маневренность и мощную вооруженную систему. Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L55, которая может стрелять широким спектром снарядов, включая подкалиберные бронебойные и кумулятивные снаряды. Кроме того, танк имеет автоматический зарядный механизм и может стрелять как в движении, так и на ходу.

Танк K2 также имеет современную систему управления огнем, которая позволяет точно наводить орудие на цель даже при движении танка. Танк оснащен передовыми системами защиты, включая систему активной защиты, которая может перехватывать летящие к танку снаряды и ракеты.

К2 Black Panther — это один из самых современных танков в мире, и его разработка была частично финансирована правительством США.