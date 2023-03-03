Западные танки не представляют угрозы России в отличии от обещанных Британией ракет дальнего радиуса действия. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Танки не будут серьезной угрозой для нас. Угроза — это ракеты и снаряды дальнего радиуса действия, потому они могут достигать целей на территории России и использоваться против мирного населения. Однако большинство стран воздержалось от поставок такого вида вооружений, кроме Британии", — сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира", передает РИА "Новости".
Дипломат напомнил, что уже переданные западными странами артиллерийские и ракетные системы используются для обстрелов гражданских объектов в Донбассе.
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