Западные танки не представляют угрозы России в отличии от обещанных Британией ракет дальнего радиуса действия. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Танки не будут серьезной угрозой для нас. Угроза — это ракеты и снаряды дальнего радиуса действия, потому они могут достигать целей на территории России и использоваться против мирного населения. Однако большинство стран воздержалось от поставок такого вида вооружений, кроме Британии", — сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира", передает РИА "Новости".

Дипломат напомнил, что уже переданные западными странами артиллерийские и ракетные системы используются для обстрелов гражданских объектов в Донбассе.