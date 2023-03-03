Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 75,4729
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 80,1897
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:30

Келин: Западные танки не представляют опасности для России

Западные танки не представляют угрозы России в отличии от обещанных Британией ракет дальнего радиуса действия. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Танки не будут серьезной угрозой для нас. Угроза — это ракеты и снаряды дальнего радиуса действия, потому они могут достигать целей на территории России и использоваться против мирного населения. Однако большинство стран воздержалось от поставок такого вида вооружений, кроме Британии", — сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира", передает РИА "Новости".

Дипломат напомнил, что уже переданные западными странами артиллерийские и ракетные системы используются для обстрелов гражданских объектов в Донбассе.

Мир

Николаевские подпольщики помогли уничтожить базу подготовки диверсантов

"Мы передали координаты тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", - рассказал один подпольщиков-активистов.

Читать полностью

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за ее требования к России

Германия ведет себя нереалистично

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости