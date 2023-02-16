Российские танковые расчеты продолжают атаковать ВСУ в Запорожской области.
"Каждый день выезжаем по три-четыре раза. Основная задача — поразить вражескую пехоту, находящуюся в окопе. Корректировку получаем от наземной разведки", — сказал командир танкового экипажа, пожелавший остаться неизвестным, передает РИА "Новости".
Как известно, Запорожская область стала субъектом РФ в сентября прошлого года. Киевский режим не признает результаты голосования и продолжает обстреливать регион. На данный момент вооруженные силы РФ контролируют более 70 процентов территории области. При этом ВСУ удерживают региональную столицу — Запорожье.
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