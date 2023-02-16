Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 74,2077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 79,5654
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:00

Российские танки Т-72 три-четыре раза в день атакуют позиции ВСУ на Запорожском направлении

Российские танковые расчеты продолжают атаковать ВСУ в Запорожской области.

"Каждый день выезжаем по три-четыре раза. Основная задача — поразить вражескую пехоту, находящуюся в окопе. Корректировку получаем от наземной разведки", — сказал командир танкового экипажа, пожелавший остаться неизвестным, передает РИА "Новости".

Как известно, Запорожская область стала субъектом РФ в сентября прошлого года. Киевский режим не признает результаты голосования и продолжает обстреливать регион. На данный момент вооруженные силы РФ контролируют более 70 процентов территории области. При этом ВСУ удерживают региональную столицу — Запорожье.

Мир

КНДР названа "врагом" для Южной Кореи впервые за шесть лет

Причина тому - военная угроза со стороны северокорейского режима с использованием ядерной программы

Читать полностью

Американский разведчик: США не имеет стратегии на Украине

Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан.

Читать полностью

Общество

Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус

В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин

Читать полностью

Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"

Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков

Читать полностью

Новости