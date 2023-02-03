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  • Опубликована сегодня в 10:51

Подоляк: Украине на данном этапе нужны танки и ракеты

Украина нуждаются в 350-450 западных танках. Об этом заявил советник президента Михаил Подоляк.

По его словам, западные союзники знают, что именно нужно Украине на данном этапе конфликта. "Во-первых, мы нуждаемся в ракетах с дальностью 150-200 км, а, во-вторых, в танках в количестве от 350 до 450 единиц", — добавил он.

Также Подоляк подчеркнул, что сейчас не существует "никакого ядерного риска". Запорожская АЭС "оккупирована, но контролируется МАГАТЭ".

"Киев сочтет конфликт завершенным, когда российские войска покинут всю оккупированную территорию и вернутся к международно признанным границам", — подытожил советник Зеленского.

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