Украина нуждаются в 350-450 западных танках. Об этом заявил советник президента Михаил Подоляк.

По его словам, западные союзники знают, что именно нужно Украине на данном этапе конфликта. "Во-первых, мы нуждаемся в ракетах с дальностью 150-200 км, а, во-вторых, в танках в количестве от 350 до 450 единиц", — добавил он.

Также Подоляк подчеркнул, что сейчас не существует "никакого ядерного риска". Запорожская АЭС "оккупирована, но контролируется МАГАТЭ".

"Киев сочтет конфликт завершенным, когда российские войска покинут всю оккупированную территорию и вернутся к международно признанным границам", — подытожил советник Зеленского.