Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить дополнительные выплаты участникам СВО, чтобы их поощрить, сообщили в пресс-службе администрации.
"Меня интересуют наши забайкальцы, как они выполняют боевые задачи, в каких условиях находятся, все ли с ними в порядке", — рассказал Осипов.
По его словам, самое главное, чтобы бойцы находились в хорошем расположении духа и умело воевали, сохраняя при этом свои жизни и жизни своих товарищей.
Ранее Осипов подписал распоряжение, определяющее размер выплат за уничтожение или захват натовских танков Leopard и Abrams. В соответствии с документом, военнослужащему, захватившему, например, танк Leopard в работоспособном состоянии, полагается премия в размере 3 млн руб.
Другим военным, принимавшим участие в захвате бронетехнике, также полагается денежное вознаграждение, но в меньшем объеме.
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