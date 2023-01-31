Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить дополнительные выплаты участникам СВО, чтобы их поощрить, сообщили в пресс-службе администрации.

"Меня интересуют наши забайкальцы, как они выполняют боевые задачи, в каких условиях находятся, все ли с ними в порядке", — рассказал Осипов.

По его словам, самое главное, чтобы бойцы находились в хорошем расположении духа и умело воевали, сохраняя при этом свои жизни и жизни своих товарищей.

Ранее Осипов подписал распоряжение, определяющее размер выплат за уничтожение или захват натовских танков Leopard и Abrams. В соответствии с документом, военнослужащему, захватившему, например, танк Leopard в работоспособном состоянии, полагается премия в размере 3 млн руб.

Другим военным, принимавшим участие в захвате бронетехнике, также полагается денежное вознаграждение, но в меньшем объеме.