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  • Опубликована сегодня в 7:32

Танки, которые ничего не решат

Поставки западных танков на Украину ничего не решат — они станут очередной мишенью для российских войск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, американские и немецкие танки станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит. И в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия, — заявил глава ДНР.

Как отмечалось ранее, на прошлой неделе канцлер ФРГ Шольц после давления со стороны НАТО заявил, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.

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