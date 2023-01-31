Поставки западных танков на Украину ничего не решат — они станут очередной мишенью для российских войск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, американские и немецкие танки станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит. И в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия, — заявил глава ДНР.
Как отмечалось ранее, на прошлой неделе канцлер ФРГ Шольц после давления со стороны НАТО заявил, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.
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