Отправка западных танков на Украину не изменит реальную обстановку и представляет собой информационную операцию. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

По его словам, недавнее решение отправить Украине западные танки можно считать огромной информационной операцией, которая не будет иметь ничего общего с реальными успехами на поле боя. Дэвис также поставил под сомнение эффективность поставляемой военной техники.