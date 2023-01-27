Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что ВСУ получат 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2.
До этого в польском военном ведомстве сказали, что страна в течение нескольких недель готова передать Украине танки Leopard в количестве 14 штук.
"Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2", — написал Ермак в своем Telegram-канале.
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