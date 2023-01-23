Запад столкнется с большими проблемами при создании танковой коалиции против России, пишет немецкое издание Welt.

По мнению издания, для создания боевой группы потребуется немало времени, поскольку сейчас никто не может точно сказать, какие из стран вообще обладают подходящими танками.

По предварительным данным, у 13 европейских стран имеется около 2000 танков Leopard, но только часть из них могут на законных правах участвовать в спецоперации. Например, у Венгрии есть боевые машины этого типа, но она исключена из числа поставщиков из-за своей более пророссийской политики, говорится в статье Welt.

Кроме того далеко не все государства захотят делиться с Украиной своими бронемашинами, потому что танки типа Leopard составляют основу их собственной обороны.