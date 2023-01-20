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  • Опубликована сегодня в 6:02

Не договорились: Германия отказала США поставлять тяжелые танки на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин не договорился с министром обороны Германии Борисом Писториусом насчет поставки в зону спецоперации тяжелой бронетехники. Сообщает CNN.

В сообщении телеканала также говорится, что перед саммитом на базе "Рамштайн" тема с немецкими танками не закрыта. По мнению источников телеканала, если Берлин уступит Вашингтону, то это будет по меньшей мере удивительно.

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