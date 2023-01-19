Польша может передать Украине свои танки Leopard 2 не дожидаясь согласия Германии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша договорилась с другими странами-членами НАТО о том, что поставки тяжелой бронетехники на Украину будут осуществляться совместными усилиями. И мнение Германии в этом случае второстепенно.

"Мы либо получим такое согласие, либо поступим по-своему", — отметил польский премьер.

Также Моравецкий сказал, что все страны Европы должны как можно скорее поставить на Украину свое самое современное вооружение, потому что от этого зависит безопасность континента.