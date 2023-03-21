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  • Опубликована сегодня в 15:49

Reuters: затонувший в феврале танкер Princess Empress нашли на Филиппинах

Танкер Princess Empress, пропавший 28 февраля в провинции Восточной Миндоро, обнаружен на территории Филиппин. Об этом сообщило информационное агентство Reuters, добавив, что грузовое самоходное судно нашли с помощью дистанционно управляемого подводного робота, недавно привезенного из Японии.

Напомним, что на борту танкера было 800 тыс. литров мазута, разлив которого затронул ряд муниципалитетов провинции. В связи с этим на место экологического ЧП направляется группа сотрудников береговой охраны для оказания помощи в устранении последствий разлива нефти.

Стоит напомнить, что из-за упавшего в воду мазута и дальнейшего загрязнения окружающей акватории без работы остались более 151 тыс. местных рыбаков и сотрудников туристического бизнеса. Власти выделили около $2,12 млн на программу "Деньги за работу", по которой 18,7 тыс. рыбаков получат денежные пособия.

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