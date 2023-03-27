Киевский режим получил 18 танков Leopard 2 от Германии. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Техника, если верить немецкому журналу, прибыла на Украину через два месяца после того, как власти Германии приняли решение о ее поставке.
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