Суд Турции вынес приговор женщине Ахлям аль-Башир, приговорив ее к семи пожизненным срокам заключения или 1 794 годам тюремного заключения по совокупности преступлений. Обвинение требовало для нее 3 009 лет лишения свободы. Террористка смогла положить сумку с бомбой в центре Стамбула, на туристической улице.
По этому делу также были осуждены 36 человек, как сообщает ТАСС.
Напомним, что 13 ноября 2022 года в результате теракта в Стамбуле погибли шесть человек. Женщина-террористка была из семьи, связанной с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ее муж и братья были участниками этой группировки.
Фото: Konevi/commons.wikimedia.org
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