Эксперт "Спортмастер PRO" Дмитрий Суханов дал советы, как избежать столкновений с самокатчиками и велосипедистами во время вечерних пробежек. Он порекомендовал использовать светоотражающие браслеты в дополнение к стандартным светоотражающим элементам на беговой одежде, особенно если маршрут плохо освещен.

Также Суханов предостерег от рисков теплового удара во время тренировок в солнечную погоду, советуя носить кепку и очки с поляризационным фильтром для защиты от солнечных лучей, которые могут ослепить и спровоцировать травмы, сообщает Газета.Ру.

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