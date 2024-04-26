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Эксперт Суханов рассказал, как защититься от самокатчиков в темное время суток
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:34

Эксперт Суханов рассказал, как защититься от самокатчиков в темное время суток

Эксперт "Спортмастер PRO" Дмитрий Суханов дал советы, как избежать столкновений с самокатчиками и велосипедистами во время вечерних пробежек. Он порекомендовал использовать светоотражающие браслеты в дополнение к стандартным светоотражающим элементам на беговой одежде, особенно если маршрут плохо освещен.

Также Суханов предостерег от рисков теплового удара во время тренировок в солнечную погоду, советуя носить кепку и очки с поляризационным фильтром для защиты от солнечных лучей, которые могут ослепить и спровоцировать травмы, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/N509FZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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