В Пекине проходит международный автосалон, и эксперты выделили основные автомобильные новинки, которые ожидаются в России.

Haval H9 — после рестайлинга внедорожник получил стиль Haval Raptor с круглыми фарами и рельефным капотом. В России ожидается до конца 2024 года с бензиновым двигателем 224 л. с. и дизельным двигателем 186 л. с.

Chery Tiggo 9 — кроссовер с гибридной силовой установкой, представлен в Пекине, ожидается на российском рынке с модифицированными бамперами и фарами.

Exlantix ES — новый бренд для российского рынка, предлагает электромобиль с мотором 252 л. с., запасом хода свыше 500 км и топовой версией в 475 л. с.

Omoda E5 — электрический кроссовер с мотором 204 л. с. и запасом хода 400 км, будет доступен в России в четвертом квартале 2024 года.

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