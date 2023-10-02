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В Таджикистане произошло землетрясение с магнитудой 5,3
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  • Опубликована сегодня в 19:11

В Таджикистане произошло землетрясение с магнитудой 5,3

Согласно информации, предоставленной Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром, было зафиксировано землетрясение с магнитудой 5,3 в республике Таджикистан.

Эпицентр происшествия находился в 44 километрах к юго-востоку от населенного пункта Каракендж, где проживает около 2,800 человек, и глубина очага составила 15 километров.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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