В Таджикистане произошло землетрясение с магнитудой 5,3

Согласно информации, предоставленной Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром, было зафиксировано землетрясение с магнитудой 5,3 в республике Таджикистан.

Эпицентр происшествия находился в 44 километрах к юго-востоку от населенного пункта Каракендж, где проживает около 2,800 человек, и глубина очага составила 15 километров.

На данный момент информации о пострадавших нет.