Сяо Мэйцинь: диалог — единственный путь для решения разногласий в Тайваньском проливе

Диалог является единственным способом урегулировать разногласия между двумя берегами Тайваньского пролива, война — не вариант. Об этом заявила кандидат на пост заместителя главы администрации Тайваня Сяо Мэйцинь. "Диалог — это единственный способ урегулировать разногласия между друг другом, война ни в коем случае не является вариантом", — приводит ее слова информационный портал "Ляньхэ синьвэньван". Сяо Мэйцинь отметила, что продолжит защищать демократические ценности Тайваня, но в то же время открыта к диалогу между двумя берегами Тайваньского пролива.

Она также указала, что будет крепко придерживаться позиции сохранения статус-кво. С июня 2020 года Сяо Мэйцинь занимала должность главы Тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство острова). В понедельник на этой неделе заместитель главы администрации Тайваня, фаворит на предстоящих выборах главы администрации острова от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ выбрал Сяо Мэйцинь в качестве кандидата на пост заместителя главы администрации Тайваня. В тот же день внешнеполитическое ведомство острова заявило, что Сяо Мэйцинь "подала в отставку, отказавшись от своей должности представителя в США".

В апреле 2023 года канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая по делам Тайваня ввела против нее санкции в связи с ее "сепаратисткой позицией" по тайваньскому вопросу. Сяо Мэйцинь, а также членам ее семьи запрещено посещать материковый Китай, а также специальные административные районы КНР Гонконг и Макао. Выборы на Тайване Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (парламент) пройдут 13 января 2024 года.

Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). Третьим идет кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%). Кроме того, в качестве независимого кандидата свою кандидатуру выдвинул основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу. Две главные оппозиционные партии Тайваня — Гоминьдан и Тайваньская народная партия — на протяжении нескольких недель ведут переговоры о выдвижении единого кандидата.