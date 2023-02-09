Учитель школы в Таиланде наказал более 100 учеников, отрезав им волосы на голове. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
По данным издания, об инциденте стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. "На кадрах видно, как во время утреннего собрания учитель беспорядочно отрезает ученикам пряди, орудуя ножницами. На полу класса заметны кучки детских волос", - говорится в материале издания.
При этом, за что именно учитель наказал учеников - не уточняется.
Washington Post: Украина заминировала границу с Белоруссией
При этом мины заложили рне только центральных дорогах, но и в лесном массиве.
Путин: иностранные компании после ухода с российского рынка терпят убытки
Как сказал лидер РФ, отечественные компании и предприниматели успешно справляются с ситуацией после прекращения работы мировых брендов в стране
Минкультуры назначило нового гендиректора Третьяковской галереи
Такую ответственную должность заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. Она сместила Зельфиру Трегулову, которая занимала пост руководителя на протяжении 8 лет, с 2015 года.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.