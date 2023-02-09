Учитель школы в Таиланде наказал более 100 учеников, отрезав им волосы на голове. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По данным издания, об инциденте стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. "На кадрах видно, как во время утреннего собрания учитель беспорядочно отрезает ученикам пряди, орудуя ножницами. На полу класса заметны кучки детских волос", - говорится в материале издания.

При этом, за что именно учитель наказал учеников - не уточняется.