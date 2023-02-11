Государственные пограничнные переходы Таджикистана больше не подвержены коронавирусным "запретам". Национальное информационное агентство (НИАТ) "Ховар" сообщило об отмене ограничений, связанных с распространением инфекции COVID-19

Такое решение было принято республиканским штабом в связи с высоким уровнем вакцинации среди населения целевых групп страны, а также нормализацией ситуации в государствах региона и мира.

По распоряжению министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, работа карантинно-санитарных пунктов на границе будет продолжаться в "обычном" режиме, чтобы в случае необходимости оказать помощь гражданам Таджикистана и иностранных государств.