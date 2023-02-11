Государственные пограничнные переходы Таджикистана больше не подвержены коронавирусным "запретам". Национальное информационное агентство (НИАТ) "Ховар" сообщило об отмене ограничений, связанных с распространением инфекции COVID-19
Такое решение было принято республиканским штабом в связи с высоким уровнем вакцинации среди населения целевых групп страны, а также нормализацией ситуации в государствах региона и мира.
По распоряжению министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, работа карантинно-санитарных пунктов на границе будет продолжаться в "обычном" режиме, чтобы в случае необходимости оказать помощь гражданам Таджикистана и иностранных государств.
Таджикистан и Королевство Тонга установили дипломатические отношения
Встреча прошло 10 февраля в Нью-Йорке. Соответствующее коммюнике подписали постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и постоянный представитель Королевства Тонга при ООН Вилиами Ваинга Тоне
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены прозвучали в Полтавской, Сумской и Харьковской частях страны
Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена внутренняя идеология ЧВК "Вагнер".
«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей
Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко