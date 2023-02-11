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  • Опубликована сегодня в 11:34

Таджикистан и Королевство Тонга установили дипломатические отношения

Представители двух стран - Таджикистана и Королевства Тонга - встретились в Нью-Йорке 10 февраля для установления дипломатических отношений. Об этом соощила пресс-служба МИД страны в Центральной Азии.

Соответствующее коммюнике подписали постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и постоянный представитель Королевства Тонга при ООН Вилиами Ваинга Тоне.

Ранее Национальное информационное агентство (НИАТ) "Ховар" сообщило, что государственные пограничные переходы Таджикистана "освободились" от коронавирусных ограничений в связи с высоким уровнем вакцинации среди населения целевых групп страны и нормализации ситуации в государствах региона и мира.

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