Представители двух стран - Таджикистана и Королевства Тонга - встретились в Нью-Йорке 10 февраля для установления дипломатических отношений. Об этом соощила пресс-служба МИД страны в Центральной Азии.
Соответствующее коммюнике подписали постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и постоянный представитель Королевства Тонга при ООН Вилиами Ваинга Тоне.
Ранее Национальное информационное агентство (НИАТ) "Ховар" сообщило, что государственные пограничные переходы Таджикистана "освободились" от коронавирусных ограничений в связи с высоким уровнем вакцинации среди населения целевых групп страны и нормализации ситуации в государствах региона и мира.
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Таджикистан отменил коронавирусные ограничения на пограничных переходах
Такое решение было принято республиканским штабом в связи с высоким уровнем вакцинации среди населения целевых групп страны, а также нормализацией ситуации в государствах региона и мира
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