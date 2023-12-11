Врач Мясников предупреждает о рисках медикаментозной зависимости

Врач Александр Мясников предупреждает о рисках медикаментозной зависимости, подчеркивая, что она может возникнуть при использовании различных препаратов. Он отмечает, что изменение образа питания, активности и прием безопасных слабительных важны для избежания хронических проблем с желудком.

Врач также предостерегает от привыкания к обезболивающим, поясняя, что их постоянное употребление может изменить рецепторы так, что они начнут воспринимать обычные импульсы как болезненные. Он также обсуждает проблему резистентности к антибиотикам и недопустимость длительного приема снотворных, подчеркивая важность соблюдения гигиеничных правил сна.

Относительно сосудосуживающих капель, Мясников предупреждает, что их частое использование может привести к проблемам с дыханием и затруднению лечения медикаментозного ринита. Врач подчеркивает, что стремление к поиску здоровья в аптеке несет риски и призывает к уходу от медикаментозной зависимости через поддержание здорового образа жизни, сообщает Аргументы И Факты.