Врач Александр Мясников предупреждает о рисках медикаментозной зависимости, подчеркивая, что она может возникнуть при использовании различных препаратов. Он отмечает, что изменение образа питания, активности и прием безопасных слабительных важны для избежания хронических проблем с желудком.
Врач также предостерегает от привыкания к обезболивающим, поясняя, что их постоянное употребление может изменить рецепторы так, что они начнут воспринимать обычные импульсы как болезненные. Он также обсуждает проблему резистентности к антибиотикам и недопустимость длительного приема снотворных, подчеркивая важность соблюдения гигиеничных правил сна.
Относительно сосудосуживающих капель, Мясников предупреждает, что их частое использование может привести к проблемам с дыханием и затруднению лечения медикаментозного ринита. Врач подчеркивает, что стремление к поиску здоровья в аптеке несет риски и призывает к уходу от медикаментозной зависимости через поддержание здорового образа жизни, сообщает Аргументы И Факты.
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