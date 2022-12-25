Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что переживший покушение Дмитрий Сытый перенес очередную операцию

Бизнесмен Евгений Пригожин в преддверии Нового года проведал главу Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого, который находится в больнице после покушения со стороны иностранных агентов.
Сытый ранее был доставлен спецбортом в Россию. Накануне, 24 декабря, он перенес очередную операцию, рассказал предприниматель. Пригожин принес Сытому новогоднюю елку, угощения и портрет президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".
"Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы", — подчеркнул предприниматель.
Евгений Пригожин ранее указал на причастность ЦРУ к теракту против Сытого. Предприниматель убежден, что нападение на главу Русского дома в Банги стало одним из длинной цепочки правонарушений, совершенных американским ведомством.
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