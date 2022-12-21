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  • Опубликована сегодня в 16:11

"Сотрудники были осведомлены": Евгений Пригожин указал на причастность DHL к покушению на главу Русского дома в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с главой Русского дома Дмитрием Сытым. Предприниматель заявил, что сотрудники DHL были осведомлены о покушении и, кроме того, напрямую причастны к нему.

Пригожин не стал подтверждать или опровергать информацию о нахождении Сытого в России и заявил, что СМИ все узнают позже. Сейчас к расследованию подключены специалисты, и его результатами делятся с центральноафриканскими властями. Бизнесмен с уверенностью утверждает, что теракт корнями уходит глубоко в ЦРУ, а Франция использовалась втемную.

"Данное преступление — одно из длинной цепочки правонарушений, которые были совершены ЦРУ. Мы не давали никакой новой информации, ожидая, когда Дмитрий Сытый благополучно покинет воздушное пространство в зоне досягаемости США", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

По мнению предпринимателя, причина покушения на Сытого кроется в том, что в его поле зрения попала информация о людях, которые работали на правительство США и организовывали убийства и теракты в Африке и по всему миру.

"Безусловно, ключевые сотрудники DHL были хорошо осведомлены о содержании данной посылки. Есть информация, что компания DHL имела прямое отношение и к другим терактам, которые маскировались, в том числе, под ИГ и Аль-Каиду (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ)", — добавил бизнесмен.

Недавно жители столицы ЦАР провели митинг в поддержку Сытого. Они осудили теракт против руководителя Русского дома, который произошел 16 декабря.

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