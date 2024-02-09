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Главком ВСУ Сырский заявил, что главной ценностью украинской армии являются жизни солдат
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  • Опубликована сегодня в 15:06

Главком ВСУ Сырский заявил, что главной ценностью украинской армии являются жизни солдат

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ — Александра Сырского, который весьма неоднозначно себя зарекомендовал своими предыдущими поражениями.

Преемник Залужного считается близким союзником Зеленского, но военные называют его "Мясником" или "Генералом 200" из-за его тактики бросать на убой личный состав. Получив новое назначение, главком в своем ТГ-канале выразил новый подход к тактике, организации и планированию военных операций.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии", — написал Сырский.

Главнокомандующий заверил, что по-прежнему верит в поддержку союзников. Он подчеркнул важность логистики и четких требований в планировании взаимодействия воинских подразделений, а также ответственного подхода к распределению и доставке резервов и боеприпасов.

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