Контр-адмирал Кулить: F-35 и F-16 пять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), контр-адмирал Вадим Кулить, сообщил, что летательные аппараты международной коалиции во главе с США за последние сутки нарушили воздушное пространство Сирии целых 5 раз.

В своем заявлении он отметил:

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-35, парой истребителей F-16 и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", — сообщил Кулить.

По данным Кулитяна, с начала внесения протоколов деконфликтации с 9 декабря 2019 года со стороны международной коалиции было зафиксировано 14 случаев нарушения, связанных с несогласованными полетами беспилотных летательных аппаратов.

Он также подчеркнул, что такие действия международной коалиции создают опасные ситуации и обостряют воздушное пространство в Сирии.

Помимо этого, за последние сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. В результате этих атак пять сирийских военнослужащих получили ранения.