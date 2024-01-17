Врачи назвали симптомы требующие обращения за медицинской помощью

Врачи, опрошенные RT, выделили ряд симптомов, на которые следует обратить внимание и немедленно обратиться за медицинской помощью. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, указал на ситуации, когда температура тела "сбивается" и не удается нормализовать в течение пяти дней, а также нарекания о болях, неврологические проявления, побледнение кожных покровов и посинение носогубного треугольника. Перебои в работе сердца, выраженное изменение артериального давления, одышка (при частоте дыхания более 20 в минуту), боли в области сердца и груди также являются тревожными признаками, требующими медицинской консультации. Специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу, особенно если симптомы не проходят в течение нескольких дней.
Для профилактики заражения рекомендуется избегать скопления людей, использовать маски и укреплять иммунитет за счет потребления ягод, таких как чёрная и красная смородина, малина, клубника, а также дополнительного приема витаминов D, C и цинка.
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