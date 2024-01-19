Россиянам могут разрешить перелеты в Швейцарию в случае переговоров

Гражданам России, подвергнутым санкциям, возможно разрешат въезд на территорию Швейцарии, при условии их участия в мирных переговорах по Украине. Эту идею высказал Фабиан Майенфиш, пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), передает РИА Новости.

Майенфиш отметил, что запрет на пересечение воздушного пространства Швейцарии не является абсолютным и может иметь исключения для полетов, осуществляемых в рамках дипломатических, гуманитарных или медицинских миссий. Он высказал это в контексте возможных исключений для полетов, связанных с проведением мирных переговоров по Украине в Женеве.

19 января бывший премьер-министр Австралии и посол в США Кевин Радд заявил, что Китай не намерен выступать посредником между Россией и Украиной, так как для Пекина важны стабильные отношения с Москвой.

Тот же день директор Института глобальных стратегий в Киеве Вадим Карасев подчеркнул, что глобальный саммит мира, на который настаивает Украина, не приведет к результатам без участия России.