Кардиолог Ньюби: отеки лодыжек могут свидетельствовать о болезнях сердца

Постоянная отечность в области лодыжек — симптом, который требует немедленного обращения к врачу, подчеркнул кардиолог и профессор Центра передовых исследований Британского кардиологического фонда Дэвид Ньюби в интервью с Daily Mirror.

Доктор Ньюби отметил, что визуально заметные отеки в области лодыжек могут быть одним из признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Он пояснил, что такие отеки появляются, когда нижние камеры сердца не эффективно перекачивают кровь. В этой ситуации, по словам врача, жидкость может накапливаться в ногах, брюшине, а иногда даже в легких.

Ньюби отметил, что причины отечности не обязательно связаны с заболеваниями сердца, и могут включать в себя принятие препаратов для стабилизации артериального давления, употребление избыточного количества соли, беременность и предменструальный синдром. Однако он подчеркнул, что нельзя игнорировать регулярное появление отеков, особенно если они сопровождаются другими тревожными симптомами, такими как боль в груди, потливость, аритмия, ощущение удушья и постоянная усталость. Ньюби также добавил, что иногда заболевания сердца могут проявляться болями в различных частях тела, включая живот, спину, руку, ногу или челюсть.