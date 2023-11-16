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Врач Фадеев: сахарозаменители не помогут похудеть и бороться с диабетом
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  • Опубликована сегодня в 17:27

Врач Фадеев: сахарозаменители не помогут похудеть и бороться с диабетом

Врач-эндокринолог,член-корреспондент РАН Валерий Фадеев рассказал, что сахарозаменители не оказывают существенного влияния на похудение или контроль уровня сахара в крови у людей с сахарным диабетом. Он подчеркнул, что основную часть углеводов человек получает не от сахара, а от других продуктов, таких как хлеб, крупы, картошка и сладкие фрукты. По мнению эксперта, замена сахара подсластителями в чае или торте имеет незначительное значение в контексте общего потребления углеводов.

Фадеев также отметил, что подсластители не являются эффективным средством для похудения, если человек не изменяет свой образ жизни и не пересматривает свой рацион. Замена сахара на подсластители не приведет к положительным результатам, если не произойдут общие изменения в пищевых привычках и образе питания.

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