Россияне стали употреблять больше сладкого

Анализ продаж шоколада, конфет и сладких батончиков в более чем 65 000 торговых точках по всей стране показал, что спрос на сладости увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Газета. Ру.
Аналитики отмечают, что россияне стали приобретать сладости чаще, и это заметно во всех трех категориях товаров. Батончики стали покупать на 25% чаще, шоколад — на 14%, конфеты — на 3%.
Цены также изменились: средняя стоимость батончиков снизилась на 13% до 36 рублей, цена на шоколад выросла на 1% (до 73 рублей), а конфеты остались на уровне 144 рублей, как и годом ранее. Эксперты связывают снижение цен с импортозамещением, поскольку отечественные товары обычно дешевле зарубежных. Также это может быть результатом даунсайзинга — уменьшения размера упаковки или веса продукта. Спрос на батончики также можно объяснить снижением цен.
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