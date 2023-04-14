Операторы сотовой связи "зачищают" SIM-карты

Крупные операторы связи в России обращаются к своим абонентам с просьбой актуализировать свои персональные данные, угрожая ограничением услуг связи.

Как сообщает "Коммерсант", активность операторов связана с предстоящими проверками Роскомнадзора в мае, в рамках борьбы с использованием серых SIM-карт.

По оценке операторов, на рынке сейчас до 20 миллионов активных абонентов, у которых не подтверждены персональные данные. Отключение такого объема SIM-карт может привести к потере до 7 миллиардов рублей доходов компаний ежемесячно.