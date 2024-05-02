Россияне стали активнее использовать каршеринг и аренду автомобилей в связи с ростом цен на новые и подержанные машины, а также из-за изменений в механизме ввоза машин, приведших к дальнейшему удорожанию авторынка с апреля 2024 года.
Популярность таких услуг также подстегивается началом сезона отпусков и увеличением внутреннего туризма в мае. В дополнение к этому, рост стоимости услуг такси делает каршеринг на 35% дешевле для потребителей.
Прогнозируется, что рынок краткосрочной аренды авто вырастет на 40% в 2024 году. Каршеринг также становится популярным среди тех, кто уже имеет личный транспорт, так как позволяет экономить на бензине и обеспечивает бесплатную парковку в Москве, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Stolbovsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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