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  • Опубликована сегодня в 21:01

Экс-советник Кучмы: Потеря Артемовска может стоить Зеленскому поста президента

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал свержение президента Украины Владимира Зеленского после потери Киевом Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если произойдёт окружение украинских войск в Артёмовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить", — отметил Соскин.

Если это произойдет, то пострадают также глава офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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