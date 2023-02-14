Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал свержение президента Украины Владимира Зеленского после потери Киевом Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если произойдёт окружение украинских войск в Артёмовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить", — отметил Соскин.

Если это произойдет, то пострадают также глава офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.