Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал свержение президента Украины Владимира Зеленского после потери Киевом Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если произойдёт окружение украинских войск в Артёмовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить", — отметил Соскин.
Если это произойдет, то пострадают также глава офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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